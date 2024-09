Raniele treina separado e é dúvida no Corinthians para jogo contra Atlético-GO

O volante Raniele é dúvida no Corinthians para jogo contra o Atlético-GO. O atleta segue se recuperando do desconforto no adutor direito que o tirou da partida diante do Fortaleza e treinou separado dos companheiros na manhã desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava.

O camisa 14 trabalhou individualmente com o preparador físico Reverson Pimentel. Enquanto o restante do elenco trabalhava com bola, Raniele dava voltas no campo ao lado.

Já o lateral esquerdo Matheus Bidu, que também foi ausência na terça-feira, com desconforto no músculo posterior da coxa direita, trabalhou normalmente com os companheiros. O defensor deve ser opção para a comissão técnica no jogo de sábado.