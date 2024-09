Mano Menezes se diz "contente" com vitória do Fluminense e afirma: "Estratégia funcionou bem"

A jogada que originou o gol do Fluminense, aos 43 minutos do segundo tempo, foi construída por três atletas que saíram do banco de reservas: Marcelo, Keno e Lima. Mano Menezes deu todo o mérito aos jogadores.

"Eu não tenho essa pretensão de dizer que acertei porque a jogada (do gol) foi com os três jogadores que entraram. Eles estão aí, eles têm muito mérito. Acho que o maior mérito da equipe é fazer uma jogada trabalhada da defesa até o ataque no último minuto do jogo. Isso sim é mérito, porque a tendência nessa hora é você querer apressar, o torcedor fica ansioso, quer te empurrar e às vezes comete escolhas erradas. A equipe foi bem porque teve essa maturidade, a gente conversou sobre isso", falou.

"Até usamos como exemplo o jogo do São Paulo e Atlético-MG no Morumbis. Provavelmente o jogo teve nesse momento também, na ânsia de buscar vitória e às vezes você sofre um gol. Essa maturidade da equipe tem a ver com tudo que ela conquistou nos últimos tempos, por isso que ela está nesse estágio e a gente sai contente por isso", completou.

O duelo de volta, na Arena MRV, está marcado para a próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília). Um simples empate garante a classificação do Fluminense para as semifinais da Libertadores.