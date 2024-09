Flamengo perde do Peñarol pelas quartas da Libertadores e decepciona torcida no Maracanã

No segundo tempo, o Peñarol voltou com a boa marcação da etapa inicial. Com isso, o Flamengo pouco produziu no setor ofensivo. Os uruguaios aproveitaram o nervosismo do adversário para quase marcar aos 14 minutos. Silvera fez jogada individual e foi travado por Fabrício Bruno na área no momento da finalização.

O Flamengo só começou a chegar com mais intensidade após o susto. No entanto, os rubro-negros finalizaram de longe, com Alcaraz e Bruno Henrique, sem perigo.

Mesmo com a proximidade do fim, os rubro-negros continuaram sem inspiração no ataque. A equipe carioca rondava a área sem levar perigo. O Peñarol recuou de vez e seguiu com a boa marcação.

Nos minutos finais, o Flamengo esboçou uma pressão. Na única boa jogada, Bruno Henrique parou em boa defesa de Aguerre. Sö que os cariocas abusaram dos cruzamentos e viram o Peñarol segurar o triunfo no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO-BRA 0 X 1 PEÑAROL-URU