Corinthians não perde por 2 gols de diferença em mata-mata na arena desde 2022

Com a vitória contra o Fortaleza, por 2 a 0, o Corinthians ficou perto de avançar à semifinal da Sul-Americana 2024. Além da vantagem, o Timão contará com o apoio da torcida e com um retrospecto positivo.

A última derrota por dois gols de diferença em mata-mata foi para o Flamengo, no jogo de ida das quartas de finais da Libertadores 2022, no dia 2 de agosto de 2022. Desde então, foram 15 jogos no estádio e nenhum revés nestas condições.

Na Neo Química Arena, portanto, foram dez vitórias, quatro empates e uma derrota. O tropeço, inclusive, foi nesta edição da Sul-Americana, para o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, mas o Corinthians avançou nos pênaltis.