Entenda como fator Vila Belmiro pode garantir acesso do Santos na reta final da Série B

As últimas edições do torneio mostram que a "nota de corte" para subir é 63 pontos. O Santos, no momento, soma 46 pontos. Caso vença mais seis partidas, chega a 64.

O técnico Fábio Carille abordou o tema na última entrevista coletiva, após a vitória sobre o América-MG. Ele evita se antecipar sobre o acesso, mas pede apoio da torcida para atingir, o quanto antes, a pontuação mínima para assegurar o retorno à Primeira Divisão.

"A Vila Belmiro tem que ser esse caldeirão a nosso favor. Tem muita gente que não gosta de mim, não gosta daquele jogador ou de outro, do presidente Marcelo. Mas agora não é hora disso. Sei que teve um movimento aí, hoje teve um apoio melhor desde a nossa chegada ao estádio. Sei que o Santos vem sofrendo nos últimos anos, entendo a indignação e tem que ter mesmo. Mas, vem com a gente. São mais seis jogos que temos dentro de casa, nossa torcida também comparece fora. Hoje teve um ambiente legal. Lá no final do ano, se eu vou ficar ou se não vou, agora não é hora disso. Agora é hora de se fechar. Não é uma briga só nossa aqui", afirmou o treinador.

"Já vim muitas vezes aqui na Vila como atleta, técnico e auxiliar. Sei que é muito difícil jogar aqui quando a atmosfera está a favor do Santos. Agora é comprar essa briga com a gente aqui, reta final. São 12 jogos. Com seis vitórias, chegando a 64 pontos, estamos garantidos. Se chegar a 64 pontos o quanto antes, aí pensamos em título. Tem muita coisa, não vamos olhar só os jogos em casa, não. Temos time, já mostramos isso", acrescentou.

O Peixe, atualmente, ocupa a segunda colocação da Segunda Divisão. O time alvinegro está um ponto abaixo do líder Novorizontino.