Fifa define 8 cidades-sede para Copa do Mundo Feminina no Brasil em 2027

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou nesta quarta-feira as oito cidades brasileiras que irão sediar os jogos da Copa do Mundo Feminina no Brasil.

Prevista para ocorrer entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027, a competição terá jogos em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza e Recife.

"Parabéns a todos os envolvidos nessas cidades e um grande agradecimento a Belém, Cuiabá, Manaus e Natal — a escolha foi muito difícil, pois todas as candidaturas apresentaram um nível excepcional", escreveu Infantino em sua conta no Instagram.