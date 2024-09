Crise no apito 'esgota' Seneme, que tira licença sem CBF avisar árbitros

Ednaldo bateu na tecla de evitar mais as rodinhas de reclamação e que isso deve ser punido com amarelo. Da parte do presidente, há ainda um incômodo com a atuação de alguns árbitros experientes.

Depois do papo com os clubes, Seneme teve reunião só com os árbitros depois. Eles perceberam um clima pesado e prometeram melhora principalmente na questão disciplinar. Mas entendem que não há "milagre" para que passem a acertar todas as decisões de uma hora para a outra.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF Imagem: Igor Siqueira/UOL

Discussão entre clubes

O nível de tensão estava alto nos árbitros porque, na visão deles, a reunião foi convocada para que eles fossem cobrados por algo que não vão alcançar: o campeonato sem erros.

Mas o assunto arbitragem também gerou bate-boca entre os presidentes do Vitória, Fabio Motta, e do Fluminense, Mário Bittencourt.