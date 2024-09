James é ovacionado pela torcida em estreia com vitória por clube espanhol

O Rayo Vallecano venceu o Osasuna por 3 a 1, no Estádio de Vallecas, pela quinta rodada do Espanhol, nesta segunda-feira (16). As atenções, no entanto, estavam todas voltadas para James Rodríguez.

O meio-campista colombiano fez sua estreia pelo clube espanhol e foi bastante ovacionado pela torcida. Ele foi bastante gritado ao ser chamado para entrar ao longo do segundo tempo e alguns torcedores usaram máscaras com o rosto do ex-jogador do São Paulo.

Como foi o jogo

Raúl García abriu o placar para o Osasuna aos 27 minutos de jogo. O atacante se livrou do marcador e bateu forte de fora da área para marcar um golaço.