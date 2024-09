Internacional ganha do Cuiabá e chega ao quinto jogo sem perder pelo Brasileirão

O Internacional ganhou do Cuiabá, por 3 a 0, pela 26ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio. A vitória nesta segunda-feira ampliou a sequência do Colorado sem perder para cinco jogos, com quatro triunfos e um empate.

Agora, o time de Roger Machado está na oitava colocação, com 38 pontos, quatro a menos do que o Bahia, primeiro time na zona de classificação para a Libertadores. É válido destacar que o time gaúcho tem dois jogos a menos. Já o Dourado está em 19º lugar, com 22.

Em seu próximo compromisso, o Internacional enfrenta o São Paulo, às 18h30 (de Brasília) desse domingo, no Morumbis. O Cuiabá, por sua vez, duela contra o Cruzeiro, no mesmo horário e data, na Arena Pantanal.