Ruan celebra estreia pelo São Paulo e destaca vitória no Mineirão contra o Cruzeiro

"Estou muito feliz de estar aqui no Brasil de volta. Ainda mais vestindo a camisa do São Paulo, que todo mundo sabe a grandeza que é. É isso, estou muito feliz", finalizou o zagueiro.

Agora, com 44 pontos, o São Paulo subiu para a quinta posição do Brasileirão e ficou a um ponto do Flamengo, que tem 45 e abre o G4.

O São Paulo retorna aos gramados nesta quarta-feira para encarar o Botafogo, pela partida de ida das quartas da Copa Libertadores. A bola rola no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30 (de Brasília). O Tricolor atua no Campeonato Brasileiro novamente no próximo domingo (22), contra o Internacional, no Morumbis, às 18h30.