Com susto no final, Santos vence América-MG e segue perseguição ao líder Novorizontino na Série B

Aos 26, o Santos ampliou com JP Chermont em finalização rasteira que acertou primeiro a trave e foi parar no fundo do gol. O árbitro Arthur Gomes Rabelo ainda revisou a jogada no VAR por conta de possível impedimento de Gil na jogada, mas validou o lance.

Nos acréscimos, o América-MG descontou com Moisés em jogada de contragolpe, contando com desvio na defesa santista. Apesar do susto, o Santos conseguiu administrar a vantagem e deixar a Vila com os três pontos. O jogo também marcou a reestreia do zagueiro Luan Peres, que entrou na reta final de partida na vaga de Escobar.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 2 X 1 AMÉRICA-MG

Local: Vila Viva Sorte, em Santos (SP)



Data: 15 de setembro de 2024 (domingo)