Carille terá retorno de jogadores importantes para partida contra o América-MG

Treinador do Santos, Fábio Carille contará com o retorno de jogadores importantes para a partida diante do América-MG, marcada para o próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. O duelo é válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O atacante Pedrinho apresentou um processo inflamatório na coxa direita e foi preservado do jogo contra o Brusque, no último sábado, pela comissão técnica. O jogador, no entanto, já treinou normalmente nesta semana e deve pintar entre os relacionados para o jogo contra o América-MG.

Servindo suas respectivas seleções durante a data Fifa, o lateral JP Chermont, o volante Tomás Rincón e o meia Miguelito também estão de volta e devem estar à disposição de Carille. Chermont, inclusive, foi titular nos dois amistosos da Seleção Brasileira sub-20 contra o México.