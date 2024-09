Com Arana, Atlético-MG finaliza preparativos para decisão com o São Paulo; veja provável escalação

Nesta quarta-feira, o Atlético-MG finalizou os treinamentos para o duelo diante do São Paulo, pela Copa do Brasil. A atividade, que ocorreu no CT do Galo, contou com o retorno de Guilherme Arana e Junior Alonso, os quais estavam defendendo suas respectivas seleções na última data Fifa.

Guilherme Arana e Junior Alonso se reapresentaram no CT após se enfrentarem na noite de terça-feira pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Na ocasião, a seleção paraguaia, do zagueiro do Galo, saiu com a vitória por 1 a 0. Os dois jogadores realizaram trabalhos leves nesta tarde e podem figurar na equipe titular do Atlético-MG para o confronto contra o Tricolor Paulista pela Copa do Brasil.

Alan Franco, do Equador, e Eduardo Vargas, do Chile, que também estavam com as respectivas seleções, se juntarão ao grupo apenas na concentração do CT.