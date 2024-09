Brasil sofre, mas bate Camarões na prorrogação e vai às quartas de final da Copa do Mundo feminina sub-20

Aos 23 minutos da etapa inicial, Camarões abriu o placar com Naomi Ndjoah Eto. A atleta recebeu de Nina Ngueleu dentro da área e finalizou. Após a bola bater na defesa do Brasil, ela voltou para a jogadora, que desta vez mandou para o fundo das redes.

O Brasil buscou o empate aos 35, ainda do primeiro tempo. Priscila aproveitou a penalidade e converteu a cobrança após acertar o canto direito da goleira Catherine Biya.

Aos 43 minutos do segundo tempo, a comandante do Brasil, Rosana Augusto, solicitou a revisão de um lance duvidoso dentro da área de ataque. No entanto, a árbitra não entendeu o lance como faltoso e manteve a decisão de campo.

O segundo gol do Brasil veio sair aos 20 segundos da etapa inicial da prorrogação, com Dudinha, que aproveitou a sobra de bola para invadir a área e bater no alto da meta.