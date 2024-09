Santiago Longo revela papo com argentinos do elenco e celebra chance no São Paulo: "Um gigante"

O São Paulo apresentou, nesta terça-feira, seu mais novo reforço para a sequência da temporada. Trata-se do volante Santiago Longo. O argentino concedeu entrevista coletiva no CT da Barra Funda e se mostrou contente com a chance de vestir a camisa do clube tricolor.

O novo integrante do elenco são-paulino foi apresentado pelo presidente do clube, Julio Casares. O dirigente fez uma breve avaliação da janela de transferências tricolor e falou sobre a chegada de Santi, que atuará com a camisa 4.

"Quero dizer que é um momento de muita alegria. A chegada do Santiago Longo é fruto de um trabalho desenvolvido pela análise de mercado. A análise foi feita também com a visão do nosso técnico, que gosta do atleta. Fechamos uma janela importante para nós. O São Paulo está sempre atento ao mercado, dentro das nossas condições. Quero passar a palavra para o Santi", disse Casares.