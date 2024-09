Técnico do Cuiabá após polêmicas: "Se é na arena Corinthians, como seria?"

"Acredito que se tem uma equipe que deveria sair com a vitória, seríamos nós. Infelizmente teve sim uma influência da arbitragem, está aí para todos verem. Um lance em que ele (árbitro) deveria ter deixado o lance continuar até o final para analisar. Teve convicção na hora da marcação e depois voltou atrás. Aí a reflexão que eu deixo aqui é a seguinte: se isso acontece no Maracanã, na arena do Corinthians, como seria? Será que seria igual? Eu espero que sim, mas eu tenho minhas dúvidas, sinceramente eu tenho minhas dúvidas", disse em entrevista coletiva.

Classificação e jogos Brasileirão

Com o empate, o Cuiabá alcançou os 22 pontos, mas permaneceu na vice-lanterna do Brasileirão. O Dourado está a cinco pontos do Fluminense, que é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

Agora, o próximo compromisso da equipe comandada por Bernardo Franco será apenas no dia 16 de setembro, contra o Internacional, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Beira-Rio às 20h (de Brasília).