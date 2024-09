Vitinho fala sobre evolução na Europa e chance de ir à Seleção Brasileira

Nesta quarta-feira, o lateral direito Vitinho foi apresentado pelo Botafogo, juntamente com o zagueiro Adryelson. O defensor, de 25 anos, assinou contrato até o fim de 2029.

Revelado pelo Cruzeiro, o jogador ganhou destaque na Europa, especialmente no futebol inglês, com o Burnley. Ele falou sobre a evolução no exterior e como pode facilitar a adaptação no Glorioso.

"Saí do Brasil como um jogador muito ofensivo e ao longo do tempo, já joguei em várias posições, sou um jogador que me adapto.Eu cheguei na Bélgica tive que mudar o meu jogo pelo estilo de jogo que a gente jogava, mais defensivo. Depois que eu fui para a Inglaterra, joguei em um time que tinha mais a bola, participava mais do ataque", comentou.