Veja números de Memphis Depay, alvo do Corinthians para o restante da temporada

O Corinthians formalizou uma proposta de dois anos para o atacante holandês Memphis Depay. O jogador está sem clube desde que rescindiu contrato com o Atlético de Madrid em junho.

Nas duas temporadas que atuou na equipe da capital espanhola, Depay anotou 13 gols em 40 jogos, além de três assistências. Antes, o atleta teve passagem pelo Barcelona, com 14 tentos e dois passes para gol em 42 compromissos.

Depay teve boas temporada no Lyon, da França. Ao todo, o atleta somou 76 gols e 54 assistências em 177 partidas pelo clube francês, onde viveu seu auge. No Manchester United, anteriormente, o jogador teve passagem discreta, com sete tentos e três assistências em 53 jogos.