Veiga vê titularidade ameaçada com ascenção de Mauricio e tenta recuperar espaço no Palmeiras

Sendo assim, na partida seguinte, diante do Cuiabá, o treinador decidiu dar oportunidade a Mauricio. O jogador, que chegou há pouco tempo no clube, vinha pedindo passagem e tomou a vaga de Raphael Veiga. E, inclusive, anotou um gol na goleada por 5 a 0, no Brinco de Ouro, em Campinas.

O cenário, então, se repetiu na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Athletico-PR. Mauricio novamente foi titular do Palmeiras em Curitiba e, mais uma vez, balançou as redes. Já Veiga entrou nos minutos finais da vitória por 2 a 0.

Em baixa, o camisa 23 vê Mauricio em ascenção e tenta recuperar o espaço entre os titulares do Alviverde. O jogador está no Verdão desde 2017 e, há pelo menos cinco temporadas, é um dos destaques da equipe.

Veiga tem como aliada a data Fifa. Durante o período sem jogos do Palmeiras, ele poderá retomar seu melhor nível e reassumir a titularidade no meio-campo. O próximo compromisso está agendado para o dia 15 de setembro, contra o Criciúma, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Brasileirão.