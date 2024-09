Lateral direito Braian Aguirre celebra chegada ao Inter e afirma: "Vou deixar tudo por essa camisa"

Na última segunda-feira, já próximo ao fechamento da janela de transferências, o Internacional anunciou a contratação do lateral direito Braian Aguirre. O argentino foi comprado pelo Colorado junto ao Lanús-ARG e assinou com o clube brasileiro até o final de 2027.

Já nesta quarta-feira, Aguirre pôde fazer suas primeiras declarações como jogador do Inter. O defensor de 24 anos celebrou o acordo com o clube, exaltou a grandeza da equipe e deixou claro que fará de tudo para deixar a torcida orgulhosa.

"Muito contente de chegar a esse clube tão grande. Sei que é um clube muito grande aqui no Brasil e vou deixar tudo por esta camisa. A estrutura é muito linda, me surpreendeu. Me surpreendeu o quão grande é a estrutura (do estádio) e também do campo", destacou em entrevista ao canal oficial do Inter no YouTube.