Grêmio anuncia parceria para projeto focado no mundo dos games

O projeto foi oficialmente lançado no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. O evento contou com a participação de Flakes Power, fundador da Level8 e o principal influenciador de Fortnite na América Latina, além de representantes da Epic Brasil, a desenvolvedora do jogo. Também estiveram presentes Márcio Ramos, CEO do Grêmio, e os atletas Gabriel Mec, da base do clube, e Rafa Levis, camisa 10 das Gurias Gremistas.

"É um alinhamento de objetivos, entre o trabalho maravilhoso de desenvolvimento de produtos da Hermit e a necessidade do Grêmio de atingir não apenas o torcedor que está dentro do estádio, mas todos os públicos", disse o CEO do Grêmio, Márcio Ramos, durante o evento. "Ter a oportunidade de colocar a marca Grêmio em um produto de reconhecida qualidade e notoriedade é um privilégio", completou.

Além disso, o projeto também abrange o lançamento de uma plataforma de interação direcionada aos torcedores gamers do clube. Nesse espaço, os fãs terão acesso a todo o acervo de jogos do Grêmio e poderão se tornar sócios do clube, obtendo vantagens exclusivas.

"Estamos entusiasmados em levar a tradição e a paixão do Grêmio para o mundo dos games, criando experiências que vão aproximar ainda mais o clube de seus torcedores em todos os momentos", declarou o CEO e Co-Fundador da Hermit Crab, Matheus Vivian.