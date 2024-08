De volta ao Morumbis, Igor Gomes ignora vaias e reencontra São Paulo com "carinho imenso"

A derrota do São Paulo diante do Atlético-MG, nesta quarta-feira, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, por 1 a 0, ficou marcada pelas homenagens a Juan Izquierdo. Outro atleta, contudo, também viveu um momento especial no Morumbis. Trata-se do meia Igor Gomes.

Revelado nas categorias de base do clube tricolor, o jogador retornou ao estádio, mas desta vez como adversário. Ele, ao entrar em campo no segundo tempo da partida, foi recebido com vaias da torcida.

O jogador, porém, não liga para o clima hostil. Ele reforçou o "carinho enorme" que tem pelo time e viu o reencontro como algo "muito especial".