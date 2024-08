Técnico Guto Ferreira é demitido do comando do Sport após um mês; veja detalhes

Guto Ferreira não é mais técnico do Sport. O treinador foi desligado pela diretoria do clube pernambucano na tarde desta quarta-feira, após a derrota de 1 a 0 para o Brusque, pela Série B do Campeonato Brasileiro, na noite da última terça.

"O Sport comunica oficialmente o desligamento de Guto Ferreira. Nesta quarta-feira, o clube definiu pela saída do treinador e sua comissão técnica, que não integram mais a equipe. O Sport agradece ao treinador pelo período de trabalho e deseja sucesso na sequência da carreira", escreveu o time nas redes sociais.

Guto Ferreira foi anunciado como novo técnico do Sport no dia 26 de julho deste ano. O comandante chegou para substituir o argentino Mariano Soso, que havia sido demitido pela diretoria do Leão do Norte.