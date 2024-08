Ancelotti comenta início de Mbappé no Real Madrid: "Sua adaptação está indo bem"

Nesta quarta-feira, o técnico Carlo Ancelotti concedeu coletiva de imprensa, que antecede o duelo do Real Madrid com o Las Palmas, na quinta (29), às 16h30 (de Brasília), no Gran Canaria Stadium, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. Um dos assuntos comentados pelo treinador italiano foi o início de Kylian Mbappé no clube merengue.

"Está progredindo. Trabalha com humildade e está bem. Sua adaptação está indo bem", afirmou.

Após três partidas, o atacante francês tem um gol feito pela equipe, na Supercopa da Europa, mas ainda não balançou as redes em La Liga. Ancelotti o tranquilizou sobre a falta de tentos na liga nacional.