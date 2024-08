Criciúma x Bragantino: confira prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Criciúma e Red Bull Bragantino entram em campo nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. A partida é adiada da 19ª rodada da Série A e acontece às 19h30 (de Brasília), no Heriberto Hulse, com transmissão do Premiere.

As duas equipes buscam acabar com a série de maus resultados na competição. O Criciúma não vence há três rodadas. Com isso, os donos da casa ligaram o sinal de alerta em relação a zona de rebaixamento.

Os catarinenses estão com 25 pontos, apenas três acima do Vitória, primeira equipe do Z4.