Palmeiras: Mancha Alviverde recebe autorização para ir ao jogo da Libertadores

Nesta terça-feira, a Mancha Alviverde, principal organizada do Palmeiras, foi autorizada a comparecer no Allianz Parque para o jogo contra o Botafogo, pela volta das oitavas de finais da Libertadores. A decisão foi divulgada pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

A FPF acatou a escolha do Ministério Público e da Secretária de Segurança Pública. Anteriormente, o MP havia pedido uma punição de 30 dias da uniformizada em decorrência de uma briga com flamenguistas, antes do jogo da Copa do Brasil, nos arredores da casa do Palestra.

A medida passou a valer na última quinta-feira, inclusive na vitória contra o São Paulo, por 2 a 1, pela 23ª rodada do Brasileirão, estava proibida a entrada dos associados da Mancha Alviverde portando qualquer indumentária referente à torcida, como camisetas e bonés, além de acessórios como faixas e bandeiras.