Com um a mais, Cruzeiro busca empate contra o Vitória, mas deixa G6 do Brasileirão

Na noite desta segunda-feira, o Cruzeiro buscou o empate contra o Vitória por 2 a 2, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. Osvaldo e Alerrando, de bicicleta, fizeram 2 a 0, mas, com um a mais, os mandantes contaram com tentos de Dinenno para deixar tudo igual.

Com o resultado, a Raposa deixou o G6 do Brasileirão e ocupa a sétima posição, com 37 pontos. Já o time de Carpini saiu da zona de rebaixamento e alcançou as 22 unidades, empatado com o Corinthians, primeiro time fora do Z4, com vantagem no número de vitórias (6 a 4).

Agora, o Cruzeiro enfrenta o Boca Juniors, pela volta das oitavas de finais da Sul-Americana, às 21h30 (de Brasília) dessa quinta-feira, no Mineirão. A ida terminou em vitória do time argentino por 1 a 0.