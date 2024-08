Rafael rechaça favoritismo do São Paulo contra o Goiás na Copa do Brasil

"Ele vive intensamente o jogo. Se ele pudesse, entrava dentro de campo, dava carrinho, fazia defesa. Ele é um cara que é apaixonado pelo futebol e transmite isso para a gente. Isso é muito legal, porque todos os dias a gente vê o quanto ele é apaixonado pelo esporte, o quanto ele quer que a gente evolua e cresça. Isso contagia, é bem legal. É claro que às vezes ele fica um pouco mais bravo, mas isso é normal. Quem no futebol não se excede às vezes em uma cobrança? A gente também cobra dentro de campo, faz parte do futebol. Futebol é uma paixão muito grande, muito forte. Ele é um grande líder e estamos muito felizes de ter ele aqui com a gente", comentou à Gazeta Esportiva.

Zubeldía tem em mãos um elenco que conta com muitas peças qualificadas - o que é ressaltado por Rafael. O arqueiro valorizou a entrega e o profissionalismo do grupo tricolor, mas disse que só seria possível saber o patamar deste plantel após a conquista de mais títulos.

"Nós temos um grande elenco, com grandes profissionais. Mais do que isso, são profissionais que querem muito conquistar títulos e vestir a camisa do São Paulo, que sabem o peso de defender essa camisa. Vivendo o dia a dia, eu vejo o quanto todos trabalham para que a gente possa elevar ainda mais o nível, crescer e buscar grandes coisas. Sabemos que a marca dos grupos e das equipes são construídas através de resultados, então estamos buscando isso mais uma vez", salientou.

"Sabemos que o título (da Supercopa) no início do ano foi muito importante para isso, mas queremos continuar conquistando mais. Temos aí três competições até o final do ano em que temos oportunidades de fazer grandes jogos e é isso que vamos fazer. Buscar evoluir e melhorar para ser campeão, e aí sim as pessoas falarão qual o nível do nosso grupo. Mas sabemos que temos um grupo de grandes profissionais que estão buscando evoluir e dando o seu melhor para contribuir cada vez mais para o São Paulo", finalizou Rafael.