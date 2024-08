Oitavas de final da Copa do Brasil já têm sete times definidos; veja os classificados

O Palmeiras, apesar de ter vencido o Flamengo por 1 a 0, no Allianz Parque, não conseguiu reverter o 2 a 0 sofrido no Maracanã. Assim, o clube carioca avançou de fase. Fechando a noite, o Fluminense empatou por 2 a 2 com o Juventude, mas como perdeu a ida, deu adeus à competição, assim como o Grêmio, que deixou a Copa do Brasil após perder para o Corinthians nos pênaltis.

Agora, os times que avançaram esperam um novo sorteio, ainda sem data definida, para conhecerem seus adversários das quartas de final.