Copa do Brasil: Léo Jardim destaca força mental do Vasco após classificação

Com a vaga garantida, o Vasco passa a focar no Campeonato Brasileiro nas próximas semanas. O time tem pela frente o clássico contra o Fluminense, no próximo sábado, no estádio Nilton Santos.

"Hoje era um dos jogos mais importantes da temporada e, com certeza, a classificação dá uma confiança a mais para os próximos jogos do campeonato. No sábado, temos um clássico bem difícil, mas vamos confiantes para fazer um grande jogo e buscar a vitória", finalizou Léo Jardim.

O Vasco está na 11ª posição no Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. Já o Fluminense aparece na 17ª posição, com 20. Com duas derrotas e um empate nas últimas três rodadas, o time cruzmaltino tentará segurar o embalado adversário tricolor, que vem de quatro vitórias seguidas no torneio.