Jogadora da Espanha desdenha do Brasil após eliminação nas Olimpíadas: "Não jogam futebol"

A derrota por 4 a 2 para a Seleção Brasileira na última terça-feira, que ocasionou a eliminação da Espanha dos Jogos Olímpicos de Paris, irritou Jenni Hermoso. A camisa 10 da equipe espanhola desdenhou do Brasil após o confronto e disse que as adversárias "não jogam futebol".

"Levamos quatro gols de uma equipe que, para mim, não joga futebol. Mas, no fim, o que contam são os gols. Vamos ver se fazemos um bom jogo agora, queremos ir pelo bronze", disse Hermoso à rádio espanhola Cadena Cope.

A irritação da espanhola com as brasileiras se seu, se acordo com ela, por "cera". Ela acredita que o Brasil abusou das paralisações para praticar antijogo e, assim, não deixar as rivais encostarem no placar.