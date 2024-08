Ídolo do Flamengo, Adílio é velado na Gávea com presença de ex-jogadores e torcedores

Nesta terça-feira, Adílio, ex-jogador e ídolo do Flamengo, foi velado na Gávea, sede social do clube, após falecer na última segunda-feira, aos 68 anos, vítima de câncer no pâncreas. A cerimônia contou com a presença de inúmeros torcedores e ex-companheiros do craque, dentre eles Zico e Júnior que, com as cores do Rubro-Negro, conquistaram o Mundial de Clubes de 1981 ao lado de Adílio.

Em 2019, ano mágico do Flamengo, o clube homenageou o craque com um busto na Gávea. Por meio de suas redes sociais, o time carioca emitiu uma nota em luto pelo ídolo.

"O símbolo máximo do rubro-negrismo expresso no abraço infinito: comemorar gol de título com os braços rumo aos céus, dando jeito para cabermos milhões de nós na catarse de euforia, amor e paixão. Seus gols, dribles e comemorações marcaram para sempre a história do Mais Querido", escreveu.