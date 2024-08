Escalação do Palmeiras: Abel fecha preparação para 'decisão' contra o Fla

Nesta terça-feira, o Palmeiras realizou o seu último treinamento antes do confronto contra o Flamengo, pelo jogo de volta das oitavas de finais da Copa do Brasil. A bola vai rolar às 20h (de Brasília) dessa quarta-feira, no Allianz Parque.

Após ativação, o elenco do Verdão participou de trabalhos técnicos em dimensões reduzidas e de movimentações táticas. Ainda houve, por fim, um recreativo e aprimoramento de jogadas e finalizações.

O Palmeiras contará com as voltas de Mayke e Flaco López, desfalques no empate contra o Internacional, respectivamente por dores musculares e suspensão. A grande dúvida é sobre a presença de Estêvão, que se recupera de um entorse no tornozelo esquerdo.