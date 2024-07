Ana Luiza Caetano, do tiro com arco, estreia nas Olímpiadas com recorde pessoal

Que estreia! ??

Ana Luiza Caetano concluiu a fase de ranqueamento do tiro com arco na 19ª posição, com 660 pontos. Essa é a melhor marca de sua carreira!

Agora é foco total nas eliminatórias.

Em um dos rounds, Ana Luiza acertou todas as flechas na pontuação 10, a maior possível em um tiro. A fase de ranqueamento da modalidade funciona com 12 rounds com seis tiros para cada atleta, totalizando 72 flechas. O objetivo é somar a maior quantidade de pontos, para ficar numa posição alta na classificação e assim, enfrentar um adversário pior ranqueado.