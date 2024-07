Giuliano sofre lesão na coxa direita e vira desfalque no Santos novamente; veja detalhes

O confronto diante do Coritiba marcou o retorno de Giuliano aos gramados após mais de três semanas. Ele havia se recuperado de uma lesão muscular, em um local muito próximo a região deste novo problema, e já estava treinando com o elenco há quase uma semana, sem dores.

Foi justamente por essa razão que o camisa 20 havia pedido para disputar o jogo na Vila Belmiro. Os profissionais do departamento médico do Santos, porém, orientaram que o atleta deveria retornar apenas contra o CRB, no próximo domingo (28).

"Foi decidido pelo treinador a escalação do atleta, ciente do risco relativo. Ele sentiu a coxa exatamente no lance que fez o segundo gol", escreveu o Santos na nota divulgada.

Essa é a terceira lesão do meia com a camisa do Peixe, a segunda na coxa. Dos 33 jogos disputados pela equipe, ele entrou em campo em 22. Agora, como Giuliano não tem previsão para retornar aos gramados, a tendência é que Carille volte a escalar Serginho, que vem de boas atuações.

Sem Giuliano por um período indeterminado, o Santos volta aos gramados neste domingo, quando encara o CRB. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.