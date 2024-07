A caminho da Arábia, Nacho Fernández se despede do Real Madrid

Desde os dez anos de idade no Real Madrid, Nacho Fernández se despediu do clube espanhol nesta terça-feira. O zagueiro concedeu uma entrevista coletiva à imprensa e se emocionou, destacando que a equipe espanhola sempre foi sua segunda casa.

"É um dia difícil, diferente, mas emocionante. Você (Real Madrid) me deu mais do que fui capaz de retribuir. Você me ensinou a viver a vida com determinação. Defendi este escudo dentro e fora do campo a cada segundo da minha vida. Este clube é tudo para mim e para toda a minha família. Há 24 anos consecutivos que faço o mesmo caminho. Da minha casa para a minha outra casa. Minha família está aqui. Vou embora da melhor forma, sendo capitão", declarou o jogador.