Fluminense x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo da 19ª rodada do Brasileirão

Além do treinador, estão fora o zagueiro Murilo (entorse no tornozelo direito), os laterais Mayke (edema na coxa direita) e Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), além dos atacantes Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e o atacante Estêvão (torções joelho e tornozelo esquerdos).

Por outro lado, o Palmeiras deve ter o retorno do atacante Lázaro, que se recuperou de lesão na coxa esquerda. O jogador tem treinado integralmente com o restante do elenco e tem a chance de voltar a jogar depois de pouco mais de um mês. Além dele, o meio-campista Richard Ríos, de volta ao clube após disputa da Copa América, volta a ficar à disposição.

Do lado carioca, o técnico Mano Menezes deve manter neste jogo a base do time que conseguiu a primeira vitória fora de casa no Brasileirão diante do Cuiabá. O lateral direito Guga, expulso no banco de reservas no embate no Mato Grosso, cumpre suspensão.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X PALMEIRAS

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)