Santos cai para o Bragantino na Vila com 'lei do ex' dupla e segue no Z4

Como foi o jogo

Na primeira etapa, o Santos sofreu com muitas oportunidades de risco do Bragantino. O confronto foi marcado por ótimas defesas de Gabriel Brazão e evitou que o rival abrisse o placar na primeira metade. O Santos pouco criou oportunidades e foi vaiado ao fim do primeiro tempo da partida.

O RB Bragantino encontrou o gol, ampliou e venceu o Peixe sem dificuldades. O elenco de Seabra foi superior novamente aos donos da casa com bela atuação, com destaques para John John e Sasha, o autor do primeiro gol. O Peixe novamente teve dificuldades e não conseguiu desenvolver melhora, mesmo com substituições, e acabou abrindo espaço para o segundo tento do visitante.

Gols e destaques

Verón quase abriu o placar. O Santos conseguiu bela arrancada em contra-ataque, Rollheiser soltou para o ponta que finalizou forte, mas Cleiton conseguiu a defesa.

Sasha ficou perto de concretizar "lei do ex". Jhon Jhon cruzou para o atacante na grande área, que limpou a jogada e finalizou forte, mas Brazão salvou o tento do Bragantino.