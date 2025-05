Nome de Gabigol é utilizado para aplicação de golpes, revela empresário

Confira a nota oficial completa

"Um perfil falso de WhatsApp está se passando por mim, Junior Pedroso, iniciando conversas com as vítimas, em sua maioria da cidade de Belo Horizonte, solicitando a contratação de serviços e/ou compra de produtos, em nome do atleta Gabriel Barbosa Almeida "GABIGOL".

Estou tomando as medidas cabiveis para investigação do crime e, alerto a todos que estão sendo contatados com mensagens deste teor para que tenham atenção e cuidado, e não repassem quaisquer dados pessoais ou valores para o golpista.

Em caso de dúvidas, peço que contatem os canais oficiais da 4ComM para averiguar a veracidade da contato.

O número atualmente utilizado pelo golpista é o (21) 96769-2714".