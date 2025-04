Final da Kings League será disputada no Allianz Parque; veja detalhes

A final da Kings League, torneio de futebol de sete, teve data e local confirmados, e o palco da decisão será o estádio Allianz Parque, do Palmeiras.

O que aconteceu

O torneio ainda está nas fases classificatórias, mas a finalíssima está marcada para 18 de maio. O local do confronto será o estádio do alviverde paulista, enquanto a abertura da pré-venda de ingressos para a final está marcada para as 10h de 28 de abril. Já a venda geral está prevista para o mesmo dia, às 20h.

A classificação tem como data prevista para encerramento em 5 de maio. Fúria FC, Nyvelados e G3X fecham o top 3 do torneio até o momento, em busca de vagas nas quartas de final, agendada para 9 de maio, enquanto as semifinais devem acontecer no dia 12.