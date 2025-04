Corinthians: Conselho Fiscal recomenda reprovação das contas de 2024

O Conselho Fiscal do Corinthians recomendou a reprovação das contas de 2024 da gestão Augusto Melo.

O que aconteceu

O balanço enviado pela diretoria foi votado por três responsáveis: Haroldo José Dantas da Silva, Claudio Luiz Senise e Paulo Schmidt Pimentel. Entre eles, estão aliados de Augusto Melo no último processo eleitoral. Todos votaram pela reprovação das contas.

Os documentos enviados pela diretoria apontaram aumento da dívida. O saldo devedor do Corinthians foi ampliado em R$ 257 milhões no último ano, chegando a R$ 2,5 bilhões no total.