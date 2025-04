Dívida do Corinthians sobe R$ 257 milhões e já ultrapassa R$ 2,5 bilhões

Os valores foram detalhados da seguinte forma:

Apropriação de juros PROFUT: R$ 30,2 milhões.

Contingências prováveis de 2023: R$ 56,2 milhões.

Parcelamentos de ISS - Prefeitura: R$ 76,0 milhões.

Contingências de dívidas passadas: R$ 28,8 milhões

Corinthians - nota sobre ajustes gerenciais Imagem: Reprodução

Corinthians não apresentou balanço consolidado

O relatório da GF Brasil Auditoria & Consultoria menciona especificamente a "ausência da divulgação das demonstrações financeiras consolidadas". A auditoria independente expressou uma "opinião com ressalva" em sua análise do balanço do Corinthians.

De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, o clube deveria divulgar o balanço consolidado. Isso porque, com esses números, o relatório da auditoria poderia ter sido afetado de forma relevante.