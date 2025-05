Último jogo de Neymar completa um mês, e Santos vê retorno próximo

A última partida de Neymar pelo Santos completa um mês nesta sexta-feira. No dia 16 de abril, o meia-atacante foi titular na vitória de 2 a 0 sobre o Atlético-MG, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com apenas 34 minutos do primeiro tempo, no entanto, alegou dores e precisou sair.

O astro, então, foi diagnosticado com uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda. O camisa 10 havia acabado de se recuperar de outra contusão na mesma coxa.

Neymar tem ido praticamente todos os dias ao CT Rei Pelé. Atualmente, ele faz exercícios físicos na academia e trabalha com a fisioterapia do Santos no gramado, com bola.