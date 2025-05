Com Palmeiras e São Paulo, oitavas da Libertadores já têm oito classificados

??? Vaga garantida! O @nacionaloficial está nas Oitavas de Final da CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/xLWLmQtxha

? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 16, 2025

Também nesta quinta, o Libertad garantiu sua vaga no mata-mata graças à vitória do Talleres sobre o Alianza Lima por 2 a 0, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. Mesmo já eliminado, o time argentino surpreendeu e venceu com gols de Rubén Botta e Depietri. O resultado classificou o time paraguaio com uma rodada de antecedência no Grupo D, em que o São Paulo também já está garantido nas oitavas. Talleres e Alianza agora brigam pela vaga na Copa Sul-Americana.

O Palmeiras, que já estava classificado desde a última rodada, venceu o Bolívar por 2 a 0, manteve o 100% de aproveitamento e garantiu a liderança geral da Libertadores. Atualmente, o Verdão tem 15 pontos e lidera o Grupo G.

Na última quarta-feira, no Morumbis, o São Paulo empatou em 1 a 1 com o Libertad, também pela quinta rodada, e garantiu vaga nas oitavas de final. Caso tivesse vencido, o Tricolor teria confirmado também a liderança do Grupo D.