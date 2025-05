Garotos do São Paulo aproveitam chances e correspondem em meio à pressão do profissional

Na noite da última quarta-feira, o São Paulo garantiu a tão aguardada classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. Nos minutos finais, com um gol do estreante Lucca, o Tricolor arrancou um empate em 1 a 1 contra o Libertad-PAR, no Morumbis, pela quinta rodada do Grupo D do torneio.

Não é preciso nem dizer quem foi a estrela da partida pelo lado são-paulino. Lucca foi eleito o craque do jogo pela Conmebol e teve a noite dos sonhos de todo garoto que sonha em estrear no profissional.

Depois de tanto esperar pelo momento de estreia, Lucca ainda atingiu uma marca importantíssima com a camisa do São Paulo. O atacante se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo clube em um jogo de Libertadores, tanto no geral como no Morumbis.