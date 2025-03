Guardiola se une a Ancelotti e Jesus na lista de alvos da CBF para seleção

A reunião com Dorival hoje começará com uma decisão tomada sobre demissão. Mas o treinador pelo menos terá a oportunidade de defender o emprego, com a remotíssima chance de convencer Ednaldo a mudar de ideia — por ora.

O que dizer dos candidatos?

Jorge Jesus nunca escondeu que quer trabalhar na seleção. Já deu entrevistas sobre o assunto e tem um projeto que o remunera bem: o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Idolatrado no Flamengo, o Mister não sustentou a permanência de Neymar por lá e ainda criticou a forma do jogador após a grave lesão no joelho. Isso gerou um atrito entre os dois que, posteriormente, Jesus tentou remendar. Quem conhece o técnico português diz que, se chamado, ele viria para a seleção antes do Super Mundial de Clubes.

Guardiola renovou recentemente o contrato com o Manchester City até 2027, mas vive a pior temporada desde que chegou ao clube.

Ancelotti, por sua vez, tem contrato com o Real Madrid até o fim de junho de 2026. A seu favor tem a boa relação com os principais jogadores da geração atual da seleção, Vini Jr, Rodrygo e Endrick.