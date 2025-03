Ancelotti nega contato do CBF e diz que foco está no Real Madrid

O técnico Carlo Ancelotti negou que tenha sido procurado pela CBF para assumir a seleção brasileira. O comandante destacou ainda que tem contrato com o Real Madrid até o meio de 2026.

Não [fui procurado pelo Brasil] O contrato é claro, não tenho nada a acrescentar a isso. Tenho muito carinho pela torcida brasileira e seus jogadores, mas tenho contrato com o [Real] Madrid. Não houve nenhum contato entre a Federação (CBF) e eu nos últimos dias. Meu foco total está no Real Madrid. Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid

O que aconteceu

Carlo Ancelotti, Jorge Jesus e Pep Gaurdiola estão entre os alvos da CBF para assumir a seleção brasileira. A demissão de Dorival Jr é tratada como questão de tempo pela CBF, que já pensa em outros nomes.