Paulinho explica como prefere jogar e 'flerta' com volta ainda no Paulistão

Paulinho, contundo, desconversou sobre ser o "camisa 9" tão esperado pela torcida. Ele espera ter mais liberdade para flutuar pelos lados do campo, sem ficar "preso" no centro do ataque.

Classificação e jogos Paulista

Eu acho que um dos fatores principais da minha mudança, em termos de número de gols, assistências, jogadas, foi a posição. Quando eu voltei para o Brasil, eu peguei um treinador, que era o Eduardo Coudet, e ele queria contar comigo no ataque, mais ou menos como um nove, como um segundo atacante. Eu já tinha jogador outras vezes [nessa função], e tinha apresentado também bons números, mas foi a partir dali [sob comando de Eduardo Coudet] que efetivamente eu comecei a jogar como um atacante e facilitou muito o meu jogo, pelas minhas características, como potência, velocidade e facilidade de atacar espaços.

Paulinho, atacante do Palmeiras

Com certeza hoje é a posição que mais me sinto confortável para jogar, que é mais perto da última linha, não especificamente como um 'nove', um centroavante, mas como um atacante mesmo, com liberdade, que possa cair pelos dois lados, atacar a última linha, estar sempre em busca do gol. O Abel tem todas as maneiras de poder me utilizar, já joguei muito como ponta também, mas o Abel tem uma capacidade imensa de ler o jogador e saber qual o lugar certo para ele no time. Vou estar disposto a ajudar o Palmeiras em qualquer posição.

Volta ainda no Paulistão?

Paulinho se recupera de uma cirurgia na perna direita e evitou dar prazo para estrear pelo novo clube, mas flertou com o mata-mata do Paulistão. As quartas de final estão previstas para 1º de março, com final nos dias 16 e 27 do mesmo mês.