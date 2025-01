Abel Ferreira valoriza postura do Palmeiras no mercado e dá prazo para estreia de Paulinho

Abel também elogiou Paulinho e Facundo e deu prazo para a estreia do ex-atacante do Atlético-MG. O jogador chegou ao Palmeiras sem condições de jogo em virtude de uma cirurgia, realizada ainda no ano passado, e só deverá vestir a camisa alviverde em campo a partir do fim de abril.

"As contratação são claras, faltam jogadores ainda. No mínimo três. O Rony pode ficar ou pode sair. O Vitor Reis é um que eu não queria vender, mas quiseram comprar agora. Teremos que buscar um jogador para esta posição. Com a saída do Menino, temos que buscar um volante. Saiu o Dudu e entrou o Paulinho, mas ele só vai competir no fim de abril. Até lá, não terá Paulinho. o Facundo foi uma oportunidade que encontramos. Faltam alguma opções, mas a minha função é sempre arranjar soluções", declarou.

"Primeiro tenho que dar os parabéns à presidente pela grande contratação que fez [Paulinho]. Foi uma grande contratação. Está recuperando de uma lesão, o departamento do Palmeiras é competente para lidar com esse tipo de lesão. Vamos dar todas as condições para ele voltar bem e nos ajudar, mas ainda não contamos com ele", concluiu.

O Palmeiras deve trazer mais reforços ainda nesta janela de transferências. O clube ainda busca um zagueiro, um volante e mais uma opção para o ataque. O principal alvo do momento é o meio-campista Andreas Pereira, do Fulham e da Seleção Brasileira.

O próximo compromisso do Verdão está marcado para este sábado. O time alviverde visita o Noroeste, em Bauru, pela segunda rodada do Estadual. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília) no estádio Alfredo de Castilho.