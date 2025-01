Real Madrid e Manchester City se enfrentam nos playoffs da Champions; veja

A Uefa sorteou na manhã desta sexta-feira (31) os confrontos dos playoffs da Liga dos Campeões 2024/25, e colocou frente a frente Manchester City e Real Madrid. As partidas de ida acontecerão nos dias 11 e 12 de fevereiro, enquanto as partidas de volta estão marcadas para 18 e 19 do mesmo mês.

Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern de Munique, Milan, PSV, PSG e Benfica farão o segundo jogo em casa. Por serem os oito melhores da primeira fase, as oito equipes serão mandantes na partida de volta.

Já Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting e Club Brugge abrem os playoffs como mandantes. Nesta fase, times de mesmo país podem se enfrentar, assim como equipes que duelaram na primeira fase.